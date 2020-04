PRIMA PAGINA - CdS - "Kean, l'ultima follia lo avvicina al Napoli"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "La presa in giro", dal 4 maggio il via per gli sport individuali, le squadre in campo soltanto dal 18: ma non è certo. In taglio basso spazio al caos sul calciatore dell'Everton Moise Kean: "Kean, festino a luci rosse. Ira di Everton e Ancelotti", l'ultima follia può avvicinare l'attaccante al Napoli, che prepara i piani del futuro.