PRIMA PAGINA - CdS, l'immunologo Le Foche spiega: "Il contagio è esploso a San Siro"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'emergenza Coronavirus, e la questione legata al taglio degli ingaggi dei giocatori di Serie A per contrastare quello che sarà il profondo problema economico che colpirà il nostro calcio al finire dell'emergenza. Spazio, poi, all'intervista all'immunologo Francesco Le Foche, che spiega come sia probabile che il contagio da Coronavirus sia esploso a San Siro, in occasione della partita tra Atalanta e Valencia: "E' la partita zero che spiega tanti malati e morti".