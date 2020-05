PRIMA PAGINA - CdS - La proposta di Spadafora: "Gol per tutti"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con la proposta del Ministro Spadafora di far vedere le partite in chiaro: "Gol per tutti", il Ministro propone la trasmissione in chiaro della diretta dai campi sul modello tedesco: "Evitiamo assembramenti in luoghi pubblici", la FIGC anticipa i tempi e invia al Governo il nuovo protocollo: giovedì il vertice per l'ok al campionato