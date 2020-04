PRIMA PAGINA - CdS - Le parole di Commisso: "Italia mia svegliati"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con l'intervista al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Italia mia svegliati", il numero uno viola lancia un monito per la ripresa della Serie A e del paese. Di lato spazio a Cristiano Ronaldo: "Ritardo Ronaldo, la Juve studia il doppio tampone"

GRAVINA E LA SERIE A - In taglio alto: "Anche Milan e Inter per il sì", Gravina: "Non chiudo il calcio"