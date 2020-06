PRIMA PAGINA - CdS - Mertens regala la finale da brividi: "E' Napoli-Sarri"

"E' Napoli-Sarri", la prima pagina de il Corriere dello Sport apre celebrando il passaggio in finale degli azzurri ai danni dell'Inter. Mertens-record regala la finale da brividi con la Juventus. Il belga firma il pari con l'Inter e entra nella storia del club come miglior marcatore. Il gol di Eriksen non basta a Conte. Gattuso: "Dedicata a Francesca". Mercoledi a Roma per la Coppa