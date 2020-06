PRIMA PAGINA - CdS - Napoli-Juventus: "La finale della rinascita"

"Stellare", così apre in prima pagina il Corriere dello Sport. Napoli-Juve non sarà la partita del secolo, ma è la finale della rinascita: in 10 milioni davanti alla televisione. A 50 anni esatti da Italia-Germania 4-3 un altro evento storico: assegna il primo trofeo del post-Covid. Sarri con il dubbio Pjanic, Gattuso rilancia Fabian, Meret e Mario Rui. I due tecnici non hanno mai vinto la Coppa Italia.