PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, Mertens è per sempre: fumata bianca per il rinnovo"

"Scoppiati" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Focus e polemiche sulla Serie A e il rinvio delle partite. In basso: "Napoli, Mertens è per sempre". Arriva la fumata bianca per il rinnovo del belga: altri due anni a 4 milioni. Stretta di mano a pranzo, scrive il quotidiano. Sul campionato: La Roma trova Kalinic, Atalanta show a Lecce.