PRIMA PAGINA - CdS: "Petagna al Napoli dall'estate, il via vai dei centravanti"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina al mercato di casa Napoli, ponendo l'attenzione sulla trattativa del club azzurro per Andrea Petagna (24): è fatta per il passaggio dell'attaccante all'ombra del Vesuvio, resterà alla Spal fino all'estate. Quello di Petagna è solo uno dei movimenti dei centravanti che si stanno susseguendo nelle ultime ore, come quello di Piatek che lascerà il Milan per approdare all'Hertha Berlino. Spazio poi alla Coppa Italia e l'Inter che, superata la Fiorentina, affronterà il Napoli in semifinale.