PRIMA PAGINA - CdS - Rino sfida il club che lo ha reso grande: "Emozione Gattuso"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "Mani sullo Scudetto". La Dea fa tremare Sarri e va due volte in vantaggio. Fatali i tocchi con le braccia di De Roon e Muriel. Bianconeri a +8 sulla Lazio ko in casa col Sassuolo. In taglio basso spazio a Napoli-Milan: "Emozione Gattuso, prima volta contro il Milan". Napoli, Rino sfida il clun che lo ha reso grande in un match che vale l'Europa: Milik ancora fuori, scelto il tridente leggero.