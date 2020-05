PRIMA PAGINA - CdS: "Si tratta per anticipare le semifinali di Coppa Italia"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la ripresa del calcio, ed il calendario della Serie A che di fatto verrà spalmato e darà cosi modo di vedere partite praticamente tutte le sere. Spazio, poi, alla Coppa Italia che dovrebbe ripartire il 13 ma per la quale si sta cercando di anticipare i tempi per le due semifinali, confermata invece la finale il 17 giugno.