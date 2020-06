PRIMA PAGINA - Cds titola: "Campionato, è il nuovo inizio"

Dopo 103 giorni oggi torna la Serie A. "Campionato, è il nuovo inizio", è il titolo del Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Si riparte stasera con i recuperi: alle 189:30 toccherà a Torino e Parma, dopodiché spazio a Cagliari e Verona. In primo piano il dramma di Alex Zanardi: "No Alex, no!", si legge sul quotidiano.