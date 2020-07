La panchina di Maurizio Sarri, malgrado lo scudetto conquistato, resta in bilico. È quanto riportato dal Corriere dello Sport, che dedica l'apertura in prima pagina proprio a questo tema: "Sarri trema". Secondo il quotidiano, in caso di eliminazione contro l'Olympique Lione, l'ex tecnico azzurro rischierebbe l'esonero.