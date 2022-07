PRIMA PAGINA - Clamoroso Cds: “Bremer-Juve e ora Kim tra Inter e Napoli!”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato di Inter e Juve che si intreccia con quello del Napoli

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato di Inter e Juve che si intreccia con quello del Napoli: “Juve vicina a Bremer, Kim tra Inter e Napoli. I soldi di de Ligt favoriscono i bianconeri. Il brasiliano del Toro continua a preferire i nerazzurri. Cairo valuta l’offerta di Agnelli. Il sudcoreano e Akanji le alternative di Marotta”. In taglio centrale il colpo della Roma che si aggiudica Dybala: “Special Two. Dybala raggiunge Mou alla Roma formando una coppia da Champions”. Di spalla il Milan e il rinnovo di Ibrahimovic e l’Europeo femminile finito nel peggiore dei modi per l’Italia.