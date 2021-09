PRIMA PAGINA - Furia Gazzetta: "Milan scippato da Cakir!"

"Milan scippato". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Costano care le sviste di Cakir e del VAR dopo che i rossoneri avevano dominato l'Atletico Madrid. Leao segna il vantaggio, poi entra in scena l'arbitro: espulso Kessie e rigore inesistente per l'1-2 finale. Pioli: "Il migliore non è stato certo lui: penalizzati".

Inter - C'è spazio per la squadra di Inzaghi nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Lo sceriffo inguaia i nerazzurri". Dzeko e gli altri compagni restano ancora a secco in Champions League. In Ucraina è soltanto 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, mentre i moldavi non si fermano e battono anche il Real Madrid. Resta da capire perché la macchina da gol non vada bene in Europa.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Campioni contro campioni". Da Chiellini a Locatelli, gli eroi di Wembley sfidano il Chelsea di Lukaku. Allo Stadium però non ci sarà Kanté che è risultato positivo al Covid-19 e adesso si trova in quarantena, isolato da tutti i suoi compagni.

Atalanta - "Che occasione per la Dea: tenta l'assalto al primo posto". Questo il titolo che il quotidiano dedica nella prima pagina del taglio basso ai nerazzurri. La squadra di Gasperini supererebbe lo Young Boys battendolo a Bergamo, mentre per il Manchester United non ci sarà un impegno semplice il Villarreal.

Champions League - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano viene dedicato uno spazio a tutte le altre partite con il titolo che si riferisce chiaramente al PSG: "Messi lascia il segno e il Manchester City si arrende. Ma il migliore dei francesi è Gigio superstar". La Pulce trova il primo gol con il nuovo club, mentre Donnarumma torna ad essere decisivo dopo essere schierato da titolare.