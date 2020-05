PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ahi ahi Ibra, stagione a rischio"

"Ahi ahi Ibra, stagione a rischio" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Lo svedese, ko ieri in allenamento, rischia un lungo stop dopo la lesione al polpaccio. In alto il destino del campionato, in basso focus mercato e non solo, con i valori delle squadre in panchina, i calciatori in grado di cambiare le sorti della propria squadra.