PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Barcellona-Napoli senza tifosi (e solo con i catalani)"

"Barcellona-Napoli senza tifosi (e solo con i catalani)" si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Attesa a ore la decisione del governo spagnolo sulla gara di mercoledì prossimo. In primo piano si legge "Tutti a casa" col nuovo decreto del governo per fermare l'emergenza del coronavirus. Di spalla elogi a Dybala e sull'Inter: "Mistero Wriksen, feeling a zero con Conte".