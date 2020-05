PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Brivido calcio. L'ultimo Balo"

"Brivido calcio. L'ultimo Balo" sono alcuni dei titoli che si possono leggere sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In primo piano il sospetto positivo al Covid-19 nello staff di Mihajlovic, in basso le ultime novità sul 'caso Balotelli' che è tornato ad allenarsi ma rischia seriamente di lasciare prima Brescia. Di spalla bilancio sulla prima annata di Conte alla guida dell'Inter. A destra Ibra che torna in Svezia dalla sua famiglia ora che si è infortunato.