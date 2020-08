PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Interminator! Veleno Rangnick sul Milan, Dzeko per la Juve"

"Interminator": apre così questa mattina La Gazzetta dello Sport. Per i nerazzurri si avvicina la finale di Europa League: in programma domani la supersfida contro il Siviglia. Da Lukaku e Brozovic: Conte chiede l'ultimo sforzo ai suoi guerrieri. E arriva anche la carica dalla Cina, direttamente da Zhang senior: "Adesso fateci felici".

Torino - "Il Toro di Giampaolo", titola in taglio alto la rosea. Il nuovo tecnico granata si presenta alla stampa e promette: "Costruirò cose importanti". Cairo è deciso ad aprire un nuovo ciclo e dichiara: "Il mister avrà quello che gli serve. Sul mercato cerchiamo regista, terzino destro e mezzala. I nomi? Non sono quelli che girano. Sirigu me lo tengo stretto".

Parla Rangnick - Intervista esclusiva al tecnico a lungo accostato alla panchina del Milan che la rosea presenta con questo titolo di spalla: "Veleno Rangnick". "Milan, non terrei uno di trentotto anni - si legge -. Maldini ha speso...". E ancora: "Giusto tenere Pioli, ma il club è contento del rapporto risultati-investimenti?".

Ibrahimovic - Segnali incoraggianti in merito al rinnovo dell'attaccante svedese: "Alzata l'offerta a sei milioni. E ora l'intesa è a un passo", si legge sempre di spalla. La distanza ormai si è ridotta a un solo milione: si aspetta che Ibra rinunci a quota sette. Passi avanti anche per Bakayoko e Aurier.

Juventus - "Mercato Pirlo", è invece il titolo che il quotidiano dedica ai bianconeri. "Dzeko e Locatelli per rinforzare la nuova Juventus", si legge. Paratici tratta Bernardeschi e Douglas con lo United e Alex Sandro col City. Le idee del tecnico per dare un volto nuovo alla squadra: niente moduli fissi, in mediana serve freschezza e cerca esperienza in attacco.

Champions League - Spazio anche all'ennesimo acuto europeo del Bayern Monaco: "Bayern invincibile: Lione battuto 3-0. Domenica finale a Lisbona con il PSG". Ancora decisivo Gnabry con una doppietta, a completare l'opera ci ha pensato il solito Robert Lewandowski.

Coronavirus - "In A torna il virus", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso. È di nuovo allarme nel calcio italiano: Cagliari, altri tre contagiati e ritiro rinviato. Un nuovo caso anche nella Roma: positivo Mirante.