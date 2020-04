PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Diritti tv, Sky e Dazn minacciano di non pagare l'ultima rata"

"Tornare in campo? Scontro tra i club": non c'è ancora accordo sul possibile ritorno in campo. Così scrive in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come oggi Assemblea di Lega di A: si discuterà anche degli stipendi. Sarà la situazione sanitaria a dettare i tempi ma i presidenti sono divisi. Uva: "Campionati e Coppe, pronti a ricominciare". Nodo diritti tv: in bilico l'ultima rata di Sky e DAZN.