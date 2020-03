PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Europeo nel 2021 per salvare coppe e campionati"

La Gazzetta dello Sport apre con un'intervista a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. "Dopo sarà bellissimo" dice il tecnico serbo. "Ora dobbiamo lottare ma poi ci aspetta un campionato da finire. E saremo tutti migliori. Il virus lo batteremo...in casa. Giusto non allenarsi e il calcio doveva allenarsi prima" le parole del tecnico dei rossoblù.

UEFA - Domani vertice importante per le sorti del calcio europeo e non solo. "Europeo nel 2021 per salvare coppe e campionati: domani il verdetto".