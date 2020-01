PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Muscoli Juve, Ronaldo forma Champions!"

"Muscoli Juve, Ronaldo forma Champions!" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Per l'ennesima volta il portoghese in vetrina dopo il rigore realizzato contro la Roma. Ma il quotidiano parla anche di mercato col possibile scambio tra Inter e Roma: Politano da Fonseca e Spinazzola da Conte per rinforzare le corsie laterali. Di spalla la foto di Zaniolo che è stato operato. Inizia ora, per lui, il lento recupero. "Non vedo l'ora di tornare" le sue parole nel virgolettato.