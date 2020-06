PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Pazzo Euroagosto, dal 6 al 23 si giocheranno 26 partite"

"Pazzo Euroagosto, dal 6 al 23 si giocheranno 26 partite" si legge sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tante gare tra Champions ed Europa League. In primo piano anche la super offerta del Newcastle per Immobile, in altro un ovvio e prevedibile articolo su CR7, definito dal quotidiano l'uomo delle finali che cerca la Coppa Italia.