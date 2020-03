PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Porte chiuse per un mese! Terapia shock anti-virus"

"Porte chiuse per un mese! Terapia shock anti-virus" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Questa l'ultima idea del governo per fronteggiare il coronavirus ma continuando a far svolgere il campionato. In alto Zhang e il suo pensiero, in basso CR7 con la madre che è stata colpita da un ictus.