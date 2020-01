PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ringhio riapre tutto!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "RInghio riapre tutto". Il Napoli si ritrova e supera la Juventus per 2 a 1, grazie alle reti di Zielinski ed Insigne. Inutile la rete nel finale di Cristiano Ronaldo: troppa poca Juventus ieri sera, gli azzurri si aggiudicano l'intera posta in palio e provano a svoltare la stagione. L'Inter, frenata a Cagliari da una rete di Nainggolan nel finale, guadagna un solo punto ai bianconeri, portandosi a -3. Espulso Lautaro Martinez, che salterà il derby.



... e la Lazio si salva nel derby papera! - Questo il titolo in taglio basso sul derby di Roma giocato ieri pomeriggio all'Olimpico. Una partita condizionata da due errori grossolani dei portieri nella prima frazione: il primo è Strakosha, con un'uscita in ritardo che permette a Dzeko di colpire di testa a porta sguarnita. Ma Pau Lopez riesce addirittura a fare peggio, colpendo con un pugno un pallone destinato fuori, rimettendolo in gioco e lasciandolo nella disponibilità di Acerbi, che pareggia. Poi tanta Roma, ma nessuna rete.