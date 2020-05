PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ripartenza vicina! Mertens, futuro da dirigente?"

"Ripartenza vicina! Mertens, futuro da dirigente?" sono alcuni dei titoli in prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In primo piano l'ok al nuovo protocollo, in alto il futuro di Mertens che sta per rinnovare col Napoli e che intanto riflette su un futuro dietro la scrivania. Accanto a Ciro un altro belga come Lukaku al centro del progetto Inter. Di spalla alcuni argomenti affrontati nella sua intervista da Malagò, presidente Coni.