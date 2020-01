PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Salta Spinazzola-Politano, finisce in tribunale!"

“Casa Italia. Mancini e la Gazzetta da Sacchi”. La doppia intervista al CT attuale della Nazionale e al selezionatore dell’Italia ai Mondiali del 1994 occupa la parte centrale della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport. In apertura, dunque, una doppia esclusiva della Rosea, con il Mancio che afferma di giocarsela con due titolari in avanti, ovvero Belotti e Insigne, e l’ex tecnico del Milan che si complimenta con lo stesso Mancini ma anche con Atalanta e Verona.



Lo scambio che non va - La notizia di mercato del giorno, che ovviamente finisce in prima pagina, è il mancato accordo tra Inter e Roma per Politano e Spinazzola. Aria tesa tra i due club al punto che la Gazzetta titola: “In tribunale! La Roma pensa alla causa e adesso l’Inter va su Moses”.

Lutto in casa Italia - “Addio Anastasi”. Nel taglio alto una notizia triste, ovvero la morte dell’ex bomber azzurro. Nella titolazione si legge: “Campione d’Europa ‘68, si è arreso alla Sla. È stato un grande centravanti di Juve e Inter”.

Le ultime dalla A - Nel taglio basso, infine, spazio al campionato. E agli anticipi di Serie A che si giocheranno quest’oggi: “Lazio il grande sogno alla prova di Ranieri. Biancocelesti per l’11^ vittoria di fila. Napoli pericolo viola. Toro il Gallo per volare”.