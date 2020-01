PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sfida finale per Giroud, il Milan con la grana Donnarumma"

"Giroud sfida finale. Spina Gigio": doppio titolo d'apertura per La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Si parla di calciomercato, arrivato ormai alle battute finali. Inter e Lazio si contendono Giroud, attaccante del Chelsea, che deve prima trovare un sostituto. L'alternativa per i nerazzurri è Slimani del Monaco. Intanto, il Milan, che ha acquistato i giovani Saelamaekers e Robinson, è in ansia per il rinnovo di Donnarumma: senza prolungamento, Gigio può partire in estate.