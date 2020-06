PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Si decide il futuro della Serie A in caso di nuovo stop"

Piano B, il calcio tenta la mediazione. Scrive così in prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come oggi si terrà il Consiglio Federale che dovrà decidere sul futuro della Serie A in caso di ulteriore stop. Il piano della Lega prevede un depotenziamento dell'algoritmo FIGC, che andrebbe solo ad essere utilizzato per i piazzamenti europei, senza toccare le retrocessioni che verrebbero in tal modo bloccate. Ed il presidente del Cagliari Tommaso Giulini propone: due sole retrocessioni e due promozioni dalla B, senza playoff.