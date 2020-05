PRIMA PAGINA - Gazzetta spinge Cavani verso l'Inter: "C'è l'offerta!"

"Cavani, c'è l'offerta". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che ovviamente parla dell'Inter come il mittente di tale proposta al PSG. Secondo la Rosea, il club nerazzurro starebbe preparando un triennale per il Matador, che a giugno si svincolerà dal PSG. Si lavora ad un contratto lungo, evidentemente, anche per abbassare l'ingaggio dell'ex Napoli.

PARLA RIZZOLI - Di spalla su La Gazzetta dello Sport troviamo un'intervista esclusiva a Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, che prende il seguente titolo: "Arbitri pronti, aspettiamo l'ok. Ma basta proteste aggressive". L'ex fischietto continua: "La distanza rafforza il rispetto. Per chi continuerà a venire addosso potrà scattare il giallo".