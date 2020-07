PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "La Roma in crisi va a Napoli"

"Il Milan scatta. La Juve scappa". Doppio titolo in apertura sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che da un lato sceglie Zlatan Ibrahimovic e il suo calcio di rigore come uomo-copertina, dall'altro lo fa con Cristiano Ronaldo, a segno da calcio di punizione. I rossoneri schiantano in trasferta la Lazio con Ibra trascinatore, proprio a tre giorni dalla sfida alla Vecchia Signora, vittoriosa nel derby col Torino e brava ad ottenere la prima fuga scudetto.

L'INTER - Si parla anche di Inter, impegnata oggi contro il Bologna, in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. "L'Inter cerca Eriksen e il 2° posto", si legge in taglio basso sulla Rosea. Il riferimento è al fatto che Antono Conte abbia chiesto maggiore continuità all'ex Tottenham e ovviamente alla chance dei nerazzurri di avvicinarsi alla Lazio, portandosi a -1.

NAPOLI E NON SOLO - Piccolo box dedicato anche agli altri match della trentesima giornata di campionato. "Sassuolo show, ahi Lecce", si legge su La Gazzetta dello Sport in riferimento al successo neroverde in casa contro la squadra di Liverani. Poi un occhio alle sfide di oggi: "La Roma in crisi va a Napoli". Infine spazio all'idea De Rossi per la panchina della Fiorentina: "Viola tra Iachini e De Rossi".