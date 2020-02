PRIMA PAGINA - Gazzetta: "W il Rebic! Il piano dell'Atalanta per fermare il Valencia"

"W il Rebic" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Chiaro il riferimento all'ennesimo gol dell'esterno che permette al Milan di battere il Torino. In alto focus sulla "Volatona Scudetto" con tre squadre che sperano di potercela fare. Di spalla l'Atalanta che attende il Valencia: "Il piano di Gasp per fermarli" si legge sul quotidiano. Perché questa è anche la settimana degli ottavi di finale.