PRIMA PAGINA - CdS Campania: "10 milioni per Lucho"

"Luis Enrique, maxi-offerta del Napoli".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione della Campania, apre in prima pagina con un'indiscrezione di mercato: "10 milioni per Lucho. Luis Enrique, maxi-offerta del Napoli. De Laurentiis è pronto a garantirgli un contratto fino al 2025". Di spalla si legge: "La trattativa si scalda. L'ex ct della Spagna favorito nella corsa al dopo Spalletti: è l'asso di Aurelio per lanciare l'assalto alla Champions. Idea Reina nello staff".