PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Affare Osimhen, la Procura indaga"

"Perquisizioni tra Castel Volturno, Roma e Lilla. Ipotesi di falso in bilancio per De Laurentiis e il CdA".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'inchiesta della Procura della Repubblica a De Laurentiis: "Affare Osimhen, la Procura indaga. Perquisizioni tra Castel Volturno, Roma e Lilla. Ipotesi di falso in bilancio per De Laurentiis e il CdA". In taglio basso spazio alla Salernitana con il presidetne Iervolino che dopo Cavani sogna un altro ex attaccante del Napoli: "Salernitana, che idea: Milik".