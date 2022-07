PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Anche tu, Kalidou"

"Koulibaly lascia il Napoli e va al Chelsea. Ora Acerbi o Kim".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il prossimo addio in casa Napoli: "Anche tu, Kalidou. Koulibaly lascia il Napoli e va al Chelsea. Ora Acerbi o Kim". Nel dettaglio di spalla: "Il club inglese lo acquisterà per 40 milioni: 10 all'anno al difensore. Ieri Spalletti ha informato la squadra: 'Ragazzi, ormai è quasi andato via'".