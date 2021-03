PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Aurelio al bivio”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con i piani futuri di De Laurentiis: "Aurelio al bivio. Pronti due piani per il Napoli: sarà decisiva la Champions". Al centro il passaggio del turno in Europa League della Roma e l'uscita di scena del Milan: "Pogba condanna il Milan, promossa solo la Roma". In basso il focolaio Covid in casa Inter e il provvedimento dell'Asl: "Altri positivi, l'Asl ferma l'Inter".