PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Aurelio compra”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse sul mercato del Napoli in vista di gennaio: "Aurelio compra. De Laurentiis pronto ad investire per dare forza al progetto scudetto. Napoli sul mercato tedesco: occhi su Neuhaus e Uduokhai. Il centrocampista del Gladbach e il difensore dell'Augusta osservati speciali. L'agente in Italia: arrivo a gennaio?". Al centro la giornata di memoria per l'anniversario della morte di Maradona: "Maradona, i colori del ricordo". In basso il successo in Europa League della Lazio: "Doppio Ciro, la Lazio fa paura".