PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Aurelio sblocca Veiga"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga: "Aurelio sblocca Veiga. Per gli spagnoli lo stop riguarda le commissioni all'agente. Gabri aspetta il via libera per volare da Garcia". Ancora mercato più in basso: "Elmas, il Lipsia offre 30 milioni, ADL dice no. Kvara, presto l'appuntamento per il rinnovo".