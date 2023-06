“Avanza Italiano”. Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi

“Avanza Italiano”. Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Il Napoli sceglie l'erede di Spalletti dopo la mega-festa per lo scudetto. DeLa: 'Ho 20 candidature'. Ma il tecnico viola è in pole".