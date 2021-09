PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Carica Napoli"

"Carica Napoli". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Osi, Insigne e Politano: un trio per il primato solitario. Alle 20.45 a Udine l'occasione per Spalletti: vincere la quarta di fila". Al centro spazio alla crisi della Juventus che pareggia 1-1 col Milan: "La Juve resta in fondo". In taglio alto spazio alla domenica di trionfi dello Sport italiano: "Ganna, Italvolley e Pecco: noi infiniti".