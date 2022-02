PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Che paura per Lozano, rischia un lungo stop”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il ko rimediato da Lozano in Nazionale: “Che paura per Lozano, rischia un lungo stop. Lussazione alla spalla per la punta". In taglio alto la corsa scudetto: "Due contro uno. Milan e Napoli si alleano per evitare il festival scudetto dell'Inter". Sulla destra la Salernitana e la contestazione dei tifosi della Lazio.