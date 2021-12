PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Con l’anima!”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il dentro o fuori del Napoli in Europa League: "Con l'anima! Il Napoli si gioca tutto con il Leicester. Spalletti: Ora bisogna dimostrare che siamo grandi. Serve solo una vittoria e l'allenatore punta su Demme e Politano. Festa Osimhen: è tornato per il primo allenamento". Al centro spazio alla Juventus e alla gara rinviata dell'Atalanta: "Juve prima, che regalo di Natale. Neve, l'Atalanta in campo oggi".