PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Cosi Insigne ha preso per mano Napoli e nazionale"

L'edizione di oggi de il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con Lorenzo Insigne, divenuto il perno della compagine guidata da Roberto Mancini. Il capitano del Napoli - si legge - ha preso per mano la squadra di Rino Gattuso ed anche la nazionale, e sarà protagonista in Bosnia per la conquista del primo posto del girone di Nations League.