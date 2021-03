PRIMA PAGINA - Cds Campania: “De Laurentiis ci crede”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con De Laurentiis che crede nel quarto posto: “De Laurentiis ci crede. Un tweet di elogi: "Bravo Gattuso e brava la squadra, avanti così"". Al centro la situazione legata al Covid dei calciatori dell'Inter impegnati in nazionale: "Nazionale in allarme per gli interisti". Di spalla il futuro di Max Allegri: "Roma, Napoli o la Nazionale: Allegri in pista".