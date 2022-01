PRIMA PAGINA - CdS Campania: "E' tornato il Napoli"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vittoria del Napoli a Bologna: "E' tornato il Napoli. Dopo il flop in Coppa, una grande risposta nella corsa al primo posto. Doppietta di Lozano e Bologna ko (2-0): messaggio all'Inter. Inzaghi in vetta con una partita in meno: +2 su Ibra e +4 su Osi. Spalletti: Ma il finale è stato molle".