PRIMA PAGINA - CdS Campania: "EmozioNapoli"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vittoria del Napoli nel derby campano: "EmozioNapoli. Il poker nel derby, le lacrime per Di Marzio, i 115 gol di Insigne. Batte 4-1 una Salernitana decimata e aggancia Pioli al secondo posto. Juan Jesus frima l'1-0, Bonazzoli pareggia. Ci pensano Mertens, Rrahmani e Lorenzo, che eguaglia Maradona e indica lo stemma: 'Amore eterno, non è colpa mia'. Colantuono: 'Il primo rigore era inesistente'".