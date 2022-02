PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Esodo Napoli"

“Esodo Napoli". Apre così il Corriere dello Sport in prima pagina nella sua edizione Campania di oggi. "Domani è caccia all'impresa: finiti i biglietti concessi dal Barça. Onda azzurra: al Camp Nou la carica di 5.000 tifosi". A centro pagina le scelte di formazione del tecnico azzurro: "Spalletti prepara tre novità nella gara di andata dei play off di Europa League: occasione per Meret, Anguissa mediano, Elmas sulla destra al posto di Politano".