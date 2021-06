PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Fabian, 60 milioni”

“Fabian, 60 milioni. Lo spagnolo può essere sacrificato, ma il club non farà sconti. E' il prezzo che chiede il Napoli: caccia a Berge e Doucourè”. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il mercato del Napoli. Spazio anche all'eliminazione da Euro2020 della Francia: "Mbappè condanna la Francia, ai rigori passa la Svizzera". In alto, si parla di Italia-Belgio, prossima sfida dei quarti di finale degli Europei: "Italia, ecco il piano per fermare Lukaku".