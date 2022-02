PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Fabian contro il mito”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida speciale per il centrocampista spagnolo: “Fabian contro il mito. Napoli, giovedì l'andata al Camp Nou. Stadiava Xavi: ora può eliminare il tecnico del Barça. Doppia sfida dal fascino speciale: la mezzala cerca la consacrazione. Spalletti prova la formazione: Lobotka si arrende, 'è Anguissa". Al centro il successo della Fiorentina contro lo Spezia, sulla sinistra Gravina propone: "Fermate la Serie A per l'Italia". Spazio anche alla sfida tra PSG-Real, mentre i nerazzurri dovranno rigiocare contro il Bologna. ​​​​​​​