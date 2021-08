PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Febbre Napoli: tutti al Maradona”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'esordio del Napoli in campionato in programma domenica contro il Venezia: “Febbre Napoli: tutti al Maradona. Venduti già 16.000 biglietti. Spalletti: "Che emozione". Politano, Osimhen e Insigne: il tecnico prova il primo tridente. Lobotka in regia. Gioca Elmas, fuori Fabian". In alto ampio spazio al successo della Roma nell'andata dei playoff di Conference League contro il Trabzonsport: "Roma capoccia come vuole Mou".