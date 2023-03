PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Golden Maradona"

"Ottocentomila tifosi in 18 partite: affetto e ricavi per 35 milioni".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'ennesimo sold out stagionale del Maradona: "Golden Maradona. Lo stadio di Diego è la casa di famiglie e bambini: altro sold out col Milan. Ottocentomila tifosi in 18 partite: affetto e ricavi per 35 milioni. Tra campionato e Champions una media di 46.000 spettatori. Nel 2021-22 il botteghino aveva garantito soltanto 12,1 milioni".